Parcheggio libero nel Chianti, sospesi fino ad aprile i divieti di sosta durante lo spazzamento strade

L’Unione dei Comuni di Barberino Tavarnelle, Greve in Chianti e San Casciano in Val di Pesa informa i cittadini che fino al 31 marzo 2022 sono sospesi i divieti di sosta negli orari di spazzamento meccanico di strade e piazze.

“Il servizio per la pulizia delle strade resta attivo, non subisce alcuna variazione – spiegano i sindaci David Baroncelli, Paolo Sottani e Roberto Ciappi - ma abbiamo sospeso le verifiche e i controlli della Polizia locale al fine di favorire le persone che si trovano in situazione di quarantena e isolamento da Covid-19”.

Il servizio di pulizia permane, sono sospese le operazioni di rimozione delle auto e l'emissione delle sanzioni durante il servizio di spazzamento.

“Invitiamo comunque i cittadini – aggiungono - che non abbiano particolari situazioni di disagio e difficoltà legate all’emergenza sanitaria a spostare la propria auto nelle vie interessate dal servizio, seguendo le indicazioni del calendario, per consentire al meglio la pulizia delle strade”.

Fonte: Ufficio stampa associato del Chianti Fiorentino