Partito il nuovo hub vaccinale a Figline

E’ aperto da oggi il nuovo Hub vaccinale di Figline e Incisa Valdarno collocato nella zona industriale di Lagaccioni a Figline (in via Brodolini,8), in spazi gestiti da FarmaValdarno, in collaborazione con la Misericordia di Figline e con i volontari di altre Associazioni del territorio. L’Hub è situato in una zona servita da un ampio parcheggio e facilmente raggiungibile. Questa mattina all’apertura erano presenti la sindaca di Figline e Incisa Valdarno, Giulia Mugnai, il vicesindaco Enrico Boncompagni, l’assessore comunale alla sanità, Arianna Martini e tutta la giunta comunale, oltre al direttore della Società della Salute zona fiorentina sud est, Simone Naldoni, insieme per ribadire l’importanza di questo nuovo centro, strategico per una più ampia copertura vaccinale sul territorio.

“Oggi è un giorno importante – commentano la sindaca Mugnai e l’assessore alla sanità Martini - Attraverso questo Hub abbiamo la possibilità di avere un centro vaccinale di prossimità per i nostri cittadini. Dobbiamo spingere molto ancora sulle terze dosi e avere un Hub vicino a casa è un incentivo importante. Ringraziamo tutti coloro che hanno reso possibile questo, da FarmaValdarno che è l’organizzatore, alla Misericordia di Figline che coordina tutto il sistema del volontariato e degli operatori sanitari. Cogliamo l’occasione per fare un appello anche a personale sociosanitario e volontari: chiunque sa nelle condizioni di dare una mano è il benvenuto”.

L’Hub di Figline e Incisa Valdarno è disponibile per sole terze dosi programmate. L’allestimento prevede 5 box vaccinali per una copertura stimata di 700 vaccini al giorno. Già oggi con 695 prenotazioni, medici, infermieri, operatori sanitari e personale operativo dell’Hub vaccinale lavoreranno a pieno regime, dall’accoglienza alla somministrazione delle dosi. Il centro vaccinale sarà aperto 6 giorni su 7 (chiuso la domenica) dalle 8 alle 20.

“E’ una grande soddisfazione mettere a disposizione di questo territorio un nuovo Hub vaccinale che per capacità di somministrazioni è il più grande del Valdarno – dichiarano Francesco Casini e Simone Naldoni, rispettivamente presidente e direttore della SdS fiorentina sud est - Vogliamo dare un’accelerazione importante alle terze dosi e la disponibilità di un centro con un’offerta di 700 somministrazioni giornaliere è la risposta più concreta a una campagna vaccinale in pieno svolgimento”.

Fonte: Azienda Usl Toscana centro - Ufficio stampa