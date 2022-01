Poste chiuse a Montespertoli senza cantieri per la riapertura, il sindaco chiede spiegazioni

Oggi una brutta sorpresa per i cittadini di Montespertoli che hanno trovato chiuso l'Ufficio Postale Mobile del Capoluogo per sanificazioni senza però che sia indicata la data di riapertura.

Oltre a questo ancora non sono iniziati i lavori per ripristinare la piena funzionalità dell'ufficio interno, l'ultima comunicazione di Poste Italiane prevede la riapertura alla metà di febbraio 2022 data che però slitterà se non inizieranno i lavori.

Rintengo questi ritardi intollerabili e non più giustificabili perchè sono oltre due mesi che l'evento criminoso è accaduto e ancora nulla è stato fatto.

Avevo dato anche la disponibilità a aiutare per l'installazione di gazebo che potessero aiutare l'attesa delle persone all'esterno ma come nel periodo del lockdown anche ora la richiesta non è stata accolta favorevolmente.

Ho provveduto quindi a chiedere un sollecito inizio lavori e una sollecita riapertura dell'Ufficio Postale Mobile ai responsabili di Poste Italiane dai quali mi aspetto delle risposte e delle tempistiche che siano di aiuto alla cittadinanza.