Rinviate gare di basket della sosta natalizia, i recuperi per l'Abc

Dopo il rinvio della penultima giornata di andata di serie C Gold e Silver in programma nei giorni 5/6 gennaio, il Comitato Regionale ha disposto il rinvio di tutte le gare dei campionati regionali senior e giovanili a partire dal weekend 8/9 gennaio.

Nello specifico, per i campionati di C Gold e Silver, B femminile e giovanili d’eccellenza, è stato deliberato il rinvio delle gare del weekend 8/9 gennaio, con la ripresa dell’attività a partire dal 15/16 gennaio. Per tutti gli altri campionati regionali maschili e femminili, è stato disposto invece il rinvio di due turni, quello dell’8/9 gennaio e quello del 15/16 gennaio, con ripresa delle attività a partire dal fine settimana 22/23 gennaio.

Per le formazioni gialloblu, i recuperi delle fare rinviate saranno così calendarizzati:

- C Gold: gare del 5/6 e 8/9 gennaio rinviate rispettivamente al 26/27 gennaio e 23/24 febbraio;

- Under 15 Eccellenza: gara dell’8/9 gennaio rinviata al 26/27 marzo;

- tutti gli altri campionati senior e giovanili: gare dell’8/9 e del 15/16 gennaio rinviate al termine delle prime fasi.

Rinviate, infine, anche tutte le gare dei trofei Minibasket in programma fino al 16 gennaio, i cui recuperi saranno successivamente concordati tra le società.

Fonte: Abc Castelfiorentino