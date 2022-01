Servizio Civile in Caritas, 8 posti a Pistoia e Pescia

Il 14 dicembre 2021 il Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio Civile Universale ha emanato un Bando volontari per la selezione di 56.205 giovani da impiegare in progetti di servizio civile in Italia e all'estero. Per la Caritas diocesane di Pistoia e per la Caritas diocesana di Pescia è una nuova occasione importantissima da offrire a giovani con desiderio e motivazione ad intraprendere un anno di attività nell'aiuto al disagio adulto dei due territori.

I posti a disposizione sono 8, 2 Pescia e 6 a Pistoia. La scheda che troverete al link sottostante mostrerà sinteticamente le caratteristiche del progetto.

Per ogni informazione, potete contattare i seguenti numeri:

a. per la Caritas Diocesana di PISTOIA: telefono 0573/768685, email caritas@diocesipistoia.it e giovanni.cerri@diocesipistoia.it;

b. per la Caritas Diocesana di PESCIA: chiamate 057270301, chiedendo di Antonino, o scrivete a centroascoltomontecatini@virgilio.it.;

La scadenza per le domande da parte dei giovani è fissata al 26 gennaio 2022 alle ore 14. Tutte le informazioni tecniche sul Bando sono disponibili sul sito. Gli aspiranti operatori volontari devono presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone.

Per la Domanda On-Line di Servizio civile occorrono credenziali SPID di livello di sicurezza 2. I cittadini di Paesi appartenenti all’Unione europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, se non avessero la disponibilità di acquisire lo SPID, potranno accedere ai servizi della piattaforma DOL attraverso apposite credenziali da richiedere al Dipartimento, secondo una procedura disponibile sulla home page della piattaforma stessa.

Fonte: Diocesi di Pistoia - Ufficio Stampa