Toscana verso la zona gialla, 2 parametri su tre già superati

Toscana zona gialla, un timore più che fondato

Brutte notizie dal bollettino covid che sta arrivando oggi, lunedì 3 gennaio, per quanto riguarda la Toscana.

Sono 839 le ospedalizzazioni totali a oggi. 84 in terapia intensiva (tasso di saturazione al 14,74%, al limite per l'ingresso in zona gialla), 755 ordinarie (aumento di 60 ricoveri, tasso al 15%). La Toscana potrebbe entrare in zona gialla se la situazione non migliorasse.

Ricordiamo le regole di ingresso in zona gialla. Serve che l'incidenza dei nuovi casi settimanali superi i 50 contagi su 100mila abitanti, oltre al tasso di occupazione delle terapie intensive sopra il 10% e quello dei ricoveri ordinari sopra il 15%.

La scorsa settimana la Toscana è stata la terza peggiore regione per nuovi positivi settimanali: 1.872, una percentuale di nuovi positivi al 18,81% su totale dei tamponi. Sono 68.677 i positivi nella settimana dal 27 dicembre al 2 gennaio 2022, portando la Toscana a 680mila il totale dei nuovi pazienti positivi.

Questa settimana la Toscana non è entrata nelle regioni a zona gialla, ma il report finale del prossimo venerdì 7 gennaio potrebbe portare al suo ingresso.

Non che la zona gialla porti a chissà quali grandi differenze. In seguito alle nuove disposizioni del Governo, l'uso della mascherina obbligatoria all'aperto era già in vigore dal 23 dicembre, così come l'uso delle mascherine Ffp2 sui mezzi di trasporto, nei cinema e nei teatri.

