Vaccini anti-Covid, a Reggello prime dosi ai bambini: presente la Pimpa

Oggi è un giorno speciale per lo Spoke vaccinale di Reggello: ci sono state le prime somministrazioni di vaccini per la fascia di età 5-11 anni. Ad accogliere i piccoli pazienti spazi colorati con un personaggio molto amato dai giovanissimi: la Pimpa.

Nella giornata odierna saranno somministrate 400 dosi, la vaccinazione dei più piccoli sarà prevista con giornate dedicate solo a loro tutte le domeniche e i lunedì tramite prenotazione sul portale regionale; ci saranno 440 dosi disponibili per ogni giorno.

Ad ogni bambino sarà consegnato l'attestato di vaccinato e avrà la possibilità di preparare e lasciare un disegno con un pensierino ai volontari che lo attaccheranno nella bacheca predisposta nell'area di attesa. I primi bimbi arrivati a Reggello sono stati bravissimi e coraggiosi, molto contenti di dare il proprio contributo per sconfiggere la pandemia.

“Mi sento in dovere di fare un forte ringraziamento ai volontari della Croce Azzurra di Reggello – afferma il Sindaco Piero Giunti - che nel giorno di capodanno hanno allestito lo spoke vaccinale di Reggello con le immagini della Pimpa, per renderlo accogliente per i primi pazienti. Vedere il clima sereno e i sorrisi sui volti dei bambini è segno che siamo partiti con il piede giusto. Bene così, avanti perché il vaccino rimane lo strumento migliore di difesa dal virus”.

Fonte: Comune di Reggello