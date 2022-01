Vandali a Pisa, danneggiata la mostra del Liceo Russoli

“Un gesto di assoluta inciviltà. Di totale disprezzo del significato del Natale e del lavoro degli studenti. Siamo davvero arrabbiati oltre che amareggiati per quanto accaduto in largo Ciro Menotti”. Sono dure le parole di Luigi Micheletti, presidente area pisana di Confesercenti Toscana Nord, mentre assiste alla devastazione chi i soliti ignoti hanno compiuto ai pannelli che ospitavano una mostra di disegni degli studenti del liceo artistico Russoli, voluta Confesercenti Toscana Nord per abbellire i mercatini natalizi che l’associazione ha organizzato nel centro storico cittadino. “Quest’anno nel progetto con il quale abbiamo partecipato al bando del Comune ottenendo poi la gestione dei mercatini di Natale – dice ancora Micheletti – era inserita anche una mostra di disegni realizzati dagli studenti del liceo artistico Russoli, mostra che attraverso una serie di pannelli fa da cornice ai banchi natalizi in largo di Ciro Menotti. Proprio per capire quanto tenessimo a questa iniziativa, il progetto iniziale che prevedeva pochi disegni si è allargato fino ad ospitarne oltre 60. Purtroppo persone che non possiamo che definire incivili, hanno deciso di accanirsi su quelli posizionato in largo Ciro Menotti. Senza che nessuno potesse coglierli sul fatto”. La conclusione del presidente area pisana di Confesercenti Toscana Nord. “Non sarà certo questo spregio fatto alla città nel periodo natalizio a scoraggiarci e tanto meno a farci arrendere nel promuovere simili iniziative che riteniamo indispensabili per arricchire anche l’offerta commerciale cittadina. Rimane sicuramente la rabbia anche in considerazione dell’impegno e dell’entusiasmo che questi studenti hanno dimostrato nel consegnarci i disegni”.