Vandali in azione, a Empoli, danneggiato il Presepe della Misericordia

Inizio 2022 amaro per Empoli. Un atto vandalico è stato messo a segno in piazza Farinata degli Uberti tra l'1 e il 2 gennaio al presepe allestito dalla Misericordia. A scoprire quanto accaduto è stato proprio il Correttore dell’associazione, e Proposto di Empoli, Don Guido Engels, che la mattina di domenica 2 Gennaio ha trovato la culla del Presepe vuota.

La statua in gesso di Gesù Bambino era stata infatti prelevata e abbandonata sotto i loggiati della piazza con la testa staccata: un danno a cui Don Guido ha cercato di porre rimedio come possibile, rimettendo poi la statua al proprio posto nel Presepe.

Cme affermano dellla Misericordia si tratta £di un brutto episodio di vandalismo, già purtroppo verificatosi negli anni passati, che addolora profondamente tutta la Fratellanza della Misericordia proprio per il suo attacco contro quello che è un simbolo di speranza e salvezza, in un avvio di anno che dovrebbe essere all’insegna dell’unione e della condivisione, per fronteggiare insieme le difficoltà dell’emergenza sanitaria£.

“Mi rivolgo alla persona che ha commesso il gesto di prendere la statua del Bambino Gesù dal Presepe in Piazza Farinata e decapitarlo - afferma Don Guido Engels - per dirgli fraternamente: quanta sofferenza hai dentro di te, e soprattutto quanta paura. Non hai conosciuto l'amore gratuito di Dio, capace di amare chi lo uccide. Ti ricordo quanto proclamiamo nella preghiera della sera dell'Epifania: Perché temi Erode, il Signore che viene? Non toglie i regni umani chi dà il regno dei cieli. Mi piacerebbe incontrarmi con te, quando vuoi.”