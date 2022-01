A Fucecchio sarà presentato il libro su Patrick Zaki

Dopo Iacopo Melio e Saverio Tommasi, arriva a Fucecchio Marco Vassalotti, autore di "Voglio solo tornare a studiare", la storia di Patrik Zaki edita da People.



Marco Vassalotti è un giovane attivista politico di Reggio Emilia (@marcovassalotti su Instagram) e fin dal primo giorno ha seguito passo dopo passo, udienza dopo udienza, l'intera vicenda che ha coinvolto lo studente egiziano, tenuto in arresto per oltre 220 giorni senza un capo di accusa.



Una storia emblematica, che fa riflettere e ci coinvolge emotivamente, anche perché Patrik Zaki stava perfezionando gli studi a Bologna. Ed è proprio dall'ateneo bolognese che si sono sollevate fin da subito le voci contro il suo arresto ingiustificato all'aeroporto de Il Cairo.



I diritti umani più fondamentali sono stati messi in un angolo e la storia di Patrik Zaki è utile anche per parlare di noi, dello Stato italiano, di come opera la nostra diplomazia, di quali sono i nostri rapporti economici con l'Egitto, di cosa siamo disposti a sacrificare sull'altare della ragion di Stato.



Un altro appuntamento immancabile per la rassegna "Libri a Pacchi", organizzata dal Circolo Pacchi, nella saletta Emergency, alle ore 17 di sabato 8 gennaio. Con l'autore, presenterà il consigliere Sandro Buggiani.



A causa delle restrizioni dovute alla pandemia, l'accesso alla sala è consentito solo ai possessori di Green Pass. Il numero di posti è limitato a circa 30 persone, è necessaria quindi la prenotazione. Per prenotazioni ed informazioni: Marco Rossetti 3395824469, circoloarcipacchi@gmail.com



Di seguito il programma aggiornato della rassegna:

- sabato 22 gennaio, "Il golpe borghese", con l'autore Francesco Catastini, presenta Matteo Albanese;

- sabato 5 febbraio ore 17:00, "Estate italiana", con l'autore Sergio Nelli, presenta Mauro Giani

- sabato 19 febbraio ore 17:00, "La lingua che cambia", con l'autrice Manuela Manera, presenta Rachele Cinerari.

- sabato 5 marzo ore 17:00, "Le ragioni del dubbio", con l'autrice Vera Gheno, presenta Manuele Vannucci