All'Antico Vinaio si allarga: "50 assunzioni, 3 nuove aperture"

All'Antico Vinaio assumerà 50 nuove persone e aprirà tre nuovi punti vendita in Italia. Ad annunciarlo è stato Tommaso Mazzanti, volto e anima del noto locale fiorentino che da poco è anche a Roma, Milano e New York.

In un post di Instagram, Mazzanti ha detto di "voler allargare la famiglia e cercare persone che possono dare quel pizzico in più per l'attività". Saranno fissate tre giornate di reclutamento, a Firenze, Milano e Roma. Nella città del Giglio sarà il 25 gennaio, in Lombardia il 1 febbraio, sette giorni dopo nella Capitale.

Ancora sono top secret i posti dove apriranno i tre nuovi locali. La paninoteca più famosa d'Italia però ha richieste social da tutta la penisola ma permane il mistero suo tre nuovi locali. Di sicuro la forza lavoro di All'Antico Vinaio crescerà: sfora già le 100 unità, se ne aggiungeranno altre 50.