Befana all'hub di Firenze, calze a km zero

Al Mandela Forum arriva la befana di Coldiretti per consegnare ai piccoli vaccinati la prima calza a km zero con i prodotti naturali delle aziende agricole toscane. E’ la nuova iniziativa di Donne Impresa Coldiretti Toscana e Campagna Amica in occasione della festa della Befana per premiare i bambini da 5 a 11 anni che si recheranno a vaccinarsi promuovendo al contempo una più salutare alimentazione legata ai prodotti del territorio.

Al posto di caramelle, cioccolate, gomme da masticare e carbone, nella calza contadina di Coldiretti ci saranno olio extravergine di oliva toscano IGP, noci, noccioline, miele e nocciole, croccante prodotto dalle aziende agricole che aderiscono alla rete di vendita diretta di Campagna Amica. 300 le calze che saranno consegnate nell’arco della giornata.

L’iniziativa è in programma giovedì 6 gennaio alle ore 10.00 presso l’Hub Vaccinale del Mandela Forum (Piazza Berlinguer) a Firenze alla presenza del Presidente di Coldiretti Toscana, Fabrizio Filippi e la Responsabile di Donne Impresa Coldiretti Firenze Prato, Daniela Daniele.