La Befana della Canottieri Comunali Firenze non si è dimenticata dei suoi bambini ma, anche quest’anno, preferisce essere prudente quando arriverà con le tradizionali calze.

In questo momento non è possibile replicare la bellissima festa che ogni anno porta centinaia di famiglie a festeggiare la Befana sull’Arno ma, grazie allo straordinario aiuto dei volontari della Misericordia, della Croce Rossa di Bagno a Ripoli e della Fratellanza Militare, riusciremo a far avere a tantissimi bambini le calze colme di dolci che Coop ci ha donato con generosità.

La mattina del sei gennaio le befane della Canottieri Comunali e della LILT arriveranno a bordo di uno splendido dragon boat, carico di quattrocento calze da far recapitare ai bambini del Quartiere 3.

Alle ore 10.00 in riva d’Arno, le befane affideranno il prezioso carico ai volontari che, in giornata, li distribuiranno ai bambini.

Molti amici della Canottieri Comunali saranno con noi ad attendere l’arrivo delle befane, tra i quali: Eugenio Giani, presidente Regione Toscana; Andrea Vannucci, consigliere regionale; Cecilia Del Re, assessore Comune Firenze; Maria Federica Giuliani, consigliere Comune Firenze; Marco Bottino, presidente Consorzio di Bonifica.

Saranno con noi anche i cani da salvataggio in acqua, che solitamente vegliano sulle gite in barca dei bambini e delle loro famiglie, mentre quest’anno controlleranno solo le calze delle befane!

La Canottieri Comunali Firenze ringrazia Misericordia, Croce Rossa Italiana, Fratellanza Militare, UNICOOP Firenze e il Quartiere 3 per l’impegno e la collaborazione per garantire ai bambini una montagna di calze, portate da simpatiche e sportivissime befane.

Fonte: Canottieri Comunali Firenze