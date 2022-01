Calcinaia non cresce nel 2021: al calo di nascite risponde l'arrivo di nuovi residenti

Con l'inizio del nuovo anno arrivano puntuali i dati demografici del 2021 che riguardano il Comune di Calcinaia. Un’interessante fotografia che aiuta a capire quali sono i fenomeni demografici e sociali che interessano questa realtà nel presente, influenzandone in maniera decisiva anche il futuro.

Il primo aspetto da segnalare è il lieve decremento del numero di abitanti presenti sul territorio comunale: nel 2021 sono “diminuiti” in numero di 35 unità (dato decisamente in controtendenza considerato che da molti anni non si registrava un segno negativo, seppur minimo). Si tratta di una decrescita poco rilevante che conferma però un andamento che indica una flessione della curva demografica considerato che la popolazione nel 2020 era cresciuta di 6 unità, mentre nel 2019 era cresciuta di 60 unità.

Su questo fronte, la differenza tra il capoluogo e la frazione fornacettese è ancora significativa, un trend confermato rispetto agli ultimi anni. Se a Fornacette il saldo è negativo, con 46 abitanti in meno nel 2021, Calcinaia vede un incremento pari a 11 unità.

Il risultato? Alle soglie del 2021 il capoluogo calcinaiolo accoglie 6030 residenti, mentre sono in 6724 ad avere la loro abituale dimora nella frazione fornacettese. Le somme sono presto tirate: ad oggi, nel Comune abitano 12754 persone.

La capacità attrattiva del territorio continua a catalizzare nuovi abitanti. Nel 2021 sono ben 537 le persone che hanno trasferito la loro residenza nel nostro territorio. C’è da dire che, come registrato in tutto il territorio nazionale, l’emergenza epidemiologica continua ad incidere anche sul tasso di natalità del Comune.

I fiocchi rosa e azzurri che hanno addobbato le porte nel corso del 2021 sono stati complessivamente 98. Ciò significa che nell’anno passato hanno visto la luce 4 bambini in meno rispetto al 2020, che aveva invece visto arrivare 102 cicogne. I decessi nell'anno che ci siamo lasciati alle spalle sono stati invece 117, 7 in meno se confrontiamo il dato con il 2020.

A fronte di questi dati, per la seconda volta dopo alcuni anni, il Comune di Calcinaia registra un saldo naturale negativo (-19 nel 2020, nel 2019 il saldo naturale registrava un -22) frutto, con ogni probabilità, della pandemia e di questi tempi incerti.

Fonte: Comune di Calcinaia - Ufficio stampa