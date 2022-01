Cane in autostrada impaurito dai botti di Capodanno, salvato con una brioche

Salvato un cane che era finito in A1 perché rimasto impauruito dai botti di Capodanno. La polizia stradale di Arezzo è riuscito a salvare il pastore tedesco avvicinandolo con una brioche nei pressi del casello di Chiusi.

La polstrada ha ricevuto diverse telefonate da parte degli automobilisti che avevano segnalato la presenza del cane. Gli agenti, prima hanno rallentato il traffico in regime di safety car e hanno cercato di catturare l'animale ma lui, ancora in preda al panico, non ne voleva sapere di farsi prendere.

Con i bocconcini della brioche che avevano in auto i poliziotti sono riusciti ad avvicinare Otto (questo il nome del cane, di 4 anni di età), per poi affidarlo all'Enpa che ha rintracciato il proprietario.