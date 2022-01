Cane finisce dentro un lavatoio, salvato dai vigili del fuoco

Avventura a lieto fine per un cane finito dentro ad un lavatoio dal quale non riusciva ad uscire. I vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le 19 in località Pratellame, nel comune di Vaiano, avvisati da un passante che aveva scorto l'animale in difficoltà, caduto in acqua probabilmente già da diverse ore. Bagnato ed in ipotermia il cane è stato recuperato dal personale dei vigili del fuoco ed affidato al veterinario giunto sul posto per valutarne le condizioni e vedere di rintracciare un eventuale proprietario.