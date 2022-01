Denunciati per abusi edilizi, abbandonano l'area ma lasciano i rifiuti speciali: ancora denunciati

Erano stati denunciati per abusi edilizi con l'accusa di aver realizzato 52 serre per la coltivazione di ortaggi in un terreno sottoposto a vincolo paesaggistico a Campi Bisenzio. I tre, di origine cinese, hanno abbandonato l'area ma senza sgombrarla dei rifiuti speciali prodotti dall'attività agricola. Sono stati trovati teli in plastica, tubi di metallo, tubi in pvc per l'irrigazione, cassette in plastica e legno e anche due materassi. I tre sono stati quindi denunciati per la seconda volta dai carabinieri forestali, con l'accusa di gestione illecita di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.