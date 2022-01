Riapre il drive through per tamponi molecolari a San Miniato Basso

Per accorciare le distanze e offrire un ulteriore servizio alla popolazione, dalla giornata di oggi 4 gennaio 2022, è nuovamente attivo il servizio della Misericordia di San Miniato Basso per il drive through per tamponi molecolari dell'Asl nella zona artigianale di San Miniato Basso in via Boujdour.

Ricordiamo che l'unico metodo per accedervi è essersi prenotati online su indicazione del proprio medico. Con il codice della ricetta fornito dal medico curante potrete prenotare il tampone on line collegandovi al seguente sito: https://prenotatampone.sanita.toscana.it predisposto dalla Regione. Durante la prenotazione si può scegliere dove effettuare il tampone, in strutture fisse o con il drive through.

A quel punto basta presentarsi il giorno e l’ora della prenotazione in auto. Nell'area troverete il nostro personale e la cartellonistica che vi indicherà il percorso da fare. Rimanete in auto e tenete i finestrini chiusi fino a nuove indicazioni del personale.

Il referto del tampone si ottiene accedendo al Fascicolo sanitario elettronico con accesso tramite tessera sanitaria, Spid o carta di identità elettronica, oppure collegandosi al portale Referti Covid. In quest'ultimo caso l’accesso, dopo essersi registrati, è con identificativo, password e un OTP comunicato via sms. Infine si può scaricare l'app Toscana Salute sul proprio telefono e con registrazione si può accedere ai risultati. Ricordiamo inoltre che anche il medico curante o il pediatra possono visualizzare il risultato attraverso il sito del dipartimento di igiene e sanità pubblico.

La Misericordia di San Miniato effettua i prelievi dei tamponi molecolari, con i propri infermieri ma non si occupa della loro analisi né della comunicazione degli esiti.

Per i tamponi rapidi qui una guida su dove effettuarli nel comprensorio del cuoio.