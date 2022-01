Si terranno domani, mercoledì 5 gennaio, alle 10 nella chiesa di Sant'Andrea di Montespertoli i funerali di Leonardo Guatteri, 37enne morto nel weekend durante l'incidente autonomo lungo la via Val d'Orme a Martignana. Ne dà notizia il quotidiano La Nazione e il padre Raoul in un breve post su Facebook. "Graditi Abbracci&Sorrisi", commenta il padre che ha perso il figlio in un incidente su cui ancora la dinamica è difficile da ricostruire.

L'auto ha sbandato ed è rimasta colpita sul fianco ma anche sul retro. Il geometra 37enne è stato espulso dalla Matiz finendo nel campo, dopo che la utilitaria aveva terminato la sua corsa contro un muretto di cinta poco dopo le 18 di domenica 2 gennaio. Un inizio di anno tragico, adesso l'ultimo saluto a Leonardo Guatteri saranno i funerali a Montespertoli.