Giornata della Bandiera, Pontedera festeggia il tricolore a scuola con Ancri

L'Associazione Ancri (Insigniti ordine al merito della Repubblica italiana) sezione di Pisa e l'Istituto Comprensivo Pacinotti di Pontedera, hanno organizzato in occasione del 225° anniversario della Giornata nazionale della Bandiera, un seminario dal titolo: Festa del Tricolore, Scuola e Valori Costituzionali.

L'inizio dell’incontro (che ha il patrocinio del Comune di Pontedera) è previsto per il 7 gennaio alle ore 11.30 nell'aula magna dell’istituto.

La bandiera è un simbolo codificato nell'articolo 12 della Costituzione italiana che ne definisce la foggia: "verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni".

Verranno trattati i principi fondamentali della carta Costituzionale e il richiamo ai valori di unità, libertà, democrazia, solidarietà.

Piero Iafrate (delegato ai rapporti istituzionali dell'Ancri e relatore). “ La scuola è sicuramente il canale principale per diffondere questi valori, l'importanza dello studio della Costituzione è fondamentale per tutti i discenti. Ai ragazzi delle classi terze che parteciperanno all'iniziativa (nel rispetto delle norme anti covid) verrà consegnato un vademecum sulla Costituzione offerto dal Comune di Pontedera che ha patrocinato l'iniziativa ritenendola molto interessante. Questo seminario investe su un ruolo importante, a cui tutti siamo chiamati: quello di essere cittadini coscienti e consapevoli dei diritti e dei doveri della convivenza civile del nostro paese, azioni importanti messe in campo con sapienza dai nostri padri costituenti”

Questo il programma:

ore 11.30 - interverranno per i saluti:

La dirigente scolastica prof.ssa Virginia Cirillo

Il sindaco Matteo Franconi (o un suo delegato)

Il presidente Ancri Cav. Mario Cerrai

inizio dei lavori ore 11.45

Relatore: Cav. Dr. Piero Iafrate - Giurista, delegato ai rapporti istituzionali dell'Ancri

Fine lavori ore 12.45

Fonte: Ufficio Stampa