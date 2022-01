Il Comune di Volterra rifinanzia il progetto sperimentale alla scuola di Villamagna

Visti i buoni risultati raggiunti fino a questo momento, è stato confermato, anche per l’anno scolastico 2022/23, il progetto sperimentale per l’innovazione dell’offerta della scuola dell’Infanzia di Villamagna finanziato dal Comune di Volterra.

“Abbiamo confermato il finanziamento per la scuola di Villamagna – dichiara l’assessora all’Istruzione del Comune di Volterra Viola Luti – per dare continuità al progetto avviato lo scorso anno e che, in questi prmi mesi di sperimentazione, ha raggiunto risultati decisamente positivi. Stiamo, inoltre, lavorando con la dirigente e le docenti per estendere, sempre nel 2022/23, il progetto anche nelle altre scuole di infanzia del nostro comune attraverso l’implementazione di attività educative legate alla lingua inglese con l’obiettivo di rafforzare le occasioni di esperienze e di crescita. Questa misura - continua Luti - si inquadra in un più ampio progetto di valorizzazione delle scuole di ogni ordine e grado del territorio che, sulla base delle esigenze di ciascun plesso, realizza interventi per rafforzare la qualità dell’offerta del nostro sistema scolastico e per consentire un’adeguata fruizione degli spazi. Ringrazio il personale della scuola, la dirigenza, la coordinatrice 0-6 e le maestre, per l’interesse e la professionalità con cui hanno condiviso l’inizitiva e ringrazio la responsabile del settore Istruzione, Rossella Trafeli, e tutti i dipendenti dell’ufficio che hanno portato avanti il progetto.”

Fonte: Ufficio Stampa