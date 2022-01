Spaccate in cinque negozi a Firenze, 23enne in manette

Un 23enne è stato arrestato per cinque furti in cinque negozi diversi. Il giovane, di origini tunisine, si è mosso lo scorso novembre a Firenze ed è finito in manette grazie alle telecamere e alle impronte digitali. Il 23enne aveva sfondato le vetrine e forzato le porte dei negozi, per poi portare via la refurtiva. Non si era reso conto però di aver lasciato impronte e di essere stato ripreso dalla videosorveglianza, due dettagli che gli sono stati fatali. Il giorno dopo i furti il 23enne, fermato per un controllo a Poggibonsi, era stato trovato in possesso di alcuni tablet e cellulari risultati poi rubati proprio nei negozi.