Lite in strada, ferito con un coccio di bottiglia in pieno centro a Pisa

Lite in pieno centro nel pomeriggio, almeno cinque le persone coinvolte. È accaduto a Pisa, vicino alla grande pista di pattinaggio sul ghiaccio. Un giovane straniero è rimasto ferito con un coccio di bottiglia all'addome, fortunatamente non sarebbe grave. Indaga sulla vicenda la polizia municipale. Al vaglio le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza urbana della zona.

La lite, da una prima ricostruzione, sarebbe scoppiata per futili motivi. Il ferito ha raccontato di essere stato inseguito per alcune decine di metri da un gruppo di altri quattro giovani che lo avrebbero ferito con il coccio di bottiglia. Si indaga per verificare l'accaduto e trovare riscontri al racconto della vittima.