Mancato rispetto dell'obbligo del Green Pass, sanzionati ferramenta e un kebabbaro

Ieri pomeriggio una pattuglia ha effettuato il controllo in un negozio di ferramenta, dove i dipendenti sono stati trovati senza il Green Pass in regola, sanzionando il titolare per elusione dell'obbligo del Certificato Verde Covid 19, che come si ricorda è obbligatorio per tutti i lavoratori, dipendenti e non, in tutti i luoghi di lavoro sia del settore pubblico che privato.

La sanzione in questo caso è di 600 euro (420 pagamento in 5 gg).

Questo pomeriggio invece sono state emanate tre sanzioni nel locale di un kebabbaro: una per il titolare che non aveva controllato e due clienti senza green pass che mangiavano.

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio Stampa