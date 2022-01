Piogge e temporali, allerta meteo codice giallo per quasi tutta la Toscana

Codice giallo per l'allerta meteo diramato dalla protezione civile regionale nella giornata di domani, mercoledì 5 gennaio. Sono attesi temporali forti su tutta la regione tranne la parte a Sud nel Grossetano. Il codice giallo riguarda anche il rischio idrogeologico, nella stessa area. Interessate anche le aree delle province di Firenze, Pisa, Pistoia, Lucca, Massa-Carrara, Siena, Arezzo, Livorno.

Il meteo per la giornata di domani

Tornano le piogge nella giornata di Mercoledì 5 Gennaio. Nubi basse con deboli piogge in prossimità di Appennino settentrionale e Apuane. Dalla tarda mattina piogge, rovesci e locali temporali a partire dal nord ovest. In serata neve a quote progressivamente più basse in appennino fino a 800-1000 metri (localmente a quote inferiori).Venti moderati meridionali con rinforzi su Appennino e Arcipelago. Mari molto mossi, localmente agitati al largo in serata.Temperature minime stazionarie o in ulteriore locale aumento; massime in calo sul nord ovest. In serata calo termico su gran parte della regione.