I lavori di asfaltatura sul Viadotto dell’Indiano con divieto di transito sulla rampa di ingresso da via Basili e del tratto viale degli Astronauti-rampa di ingresso in via Pistoiese sono stati rinviati. L’intervento, a cura di AVR, sarebbe dovuto iniziare il 7 gennaio con lavorazioni in orario notturno. Il rinvio è causato dal prolungamento di alcuni lavori urgenti e dalla riduzione del personale in servizio causa pandemia.