Riapre il Museo del Chiodo, il curioso luogo che racconta la storia di Giancarlo Masini

Riapre le porte il Museo del chiodo, ospitato nel cuore di Certaldo alto, al civico 35 di via Boccaccio. Ecco che il sistema museale comunale torna a pieno regime, offrendo una proposta di visita ancor più ricca rispetto a quella degli ultimi mesi. La struttura, chiusa al pubblico nei primi mesi della pandemia Covid19 e tornata visitabile in via straordinaria nei giorni dell'edizione 2021 di Mercantia, propone una originale raccolta di chiodi di tutte le fogge, di tutte le epoche e per tutti gli usi. I visitatori troveranno utensili per la lavorazione del legno, aneddoti, storie e disegni relativi ai tanti mestieri nei quali i chiodi rivestono un ruolo fondamentale. La raccolta fu realizzata nel corso di decenni di attività dal falegname e artista Giancarlo Masini, che aveva la sua bottega in Certaldo alto ed era anche cantastorie e disegnatore. Scomparso nel 1997, Masini ha lasciato alla moglie Renata e ai figli Saverio e Daniela questa sua eredità, che l'amministrazione comunale ospita da allora nei propri locali di Palazzo Giannozzi.

Il museo è visitabile su richiesta da fare direttamente alla biglietteria di Palazzo Pretorio al momento dell'acquisto del biglietto, nei giorni e negli orari di apertura del sistema museale comunale che comprende anche Palazzo Pretorio e Casa Boccaccio: l'orario invernale, attualmente in vigore, resterà valido fino al 31 marzo 2022 con aperture al pubblico il lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 16.30, il sabato e la domenica invece dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 17.30. Il giorno di chiusura è previsto il martedì.

Il costo del biglietto d'ingresso a Palazzo Pretorio e Casa Boccaccio è di 5 euro a persona (4 euro ridotto), l'ingresso al Museo del chiodo ha un costo di 1 euro a persona. L'accesso al sistema museale avviene nel rispetto delle disposizioni nazionali relative al contrasto della diffusione del Covid e all'applicazione di Green Pass e Super Green Pass.

Per ulteriori informazioni, è possibile chiamare la biglietteria di Palazzo Pretorio allo 0571 661219.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa