Ruba cibo dalla rosticceria e spintona la titolare, arrestato

Ha ordinato cibo in una rosticceria, non ha pagato ed è uscito, poi ha aggredito la titolare del locale, l'ha spintonata e buttata a terra. Un 25enne di origini senegalesi è stato arrestato a Firenze in via Bronzino. La polizia è intervenuta alle 15 di ieri, lunedì 3 gennaio. Il giovane si è anche opposto al controllo degli agenti, che sono stati costretti a immobilizzarlo. La vittima una donna di origine cinese, ha riportato lievi lesioni ed è stata medicata al pronto soccorso dell'ospedale Torregalli.