Saldi invernali al via, "Pontedera meta privilegiata per gli acquisti"

"Pontedera aspetta l'avvio dei saldi invernali, in programma domani (5 gennaio 2021), con la convinzione che la città, pur nelle difficoltà del momento legate al Covid, resta una meta privilegiata per fare acquisti". Lo dice il vicesindaco e assessore al commercio del Comune di Pontedera Alessandro Puccinelli, sottolineando che "Il clima di grande collaborazione da tempo instaurato tra l'Amministrazione e le Associazioni di categoria ha portato e sta portando a risultati lusinghieri".

"Le iniziative organizzate proprio durante le feste di Natale, come i mercatini, ne sono la prova più evidente", conclude Puccinelli. "Pontedera è un centro commerciale naturale a cielo aperto, impreziosito dalle installazioni, dall'illuminazione e dalle tante iniziative organizzate per Natale ad Arte. Un'occasione in più per visitare una realtà vivace e dinamica".

Fonte: Comune di Pontedera - Ufficio stampa