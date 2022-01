Senza Barriere, il mercatino di Castelfiorentino sbanca

La crescita dei contagi da Covid 19 non ha fatto arretrare di un passo a Castelfiorentino la voglia di vivere in modo autentico lo spirito del Natale. Grande successo ha infatti ottenuto la mostra-mercato allestita in centro dall’associazione “Senza Barriere onlus”, grazie alle decorazioni natalizie realizzate dai ragazzi di “Villa Balli” e de “La Ginestra” con estro, fantasia e una pazienza infinita.



Dai manufatti artigianali in legno ai mosaici, dalle decorazioni agli oggetti realizzati con la string art, è stato un continuo viavai da parte dei visitatori che hanno apprezzato l’iniziativa partecipando numerosi e valorizzandola con i loro acquisti, per confezionare un regalo originale o magari rendere più bella e suggestiva l’atmosfera natalizia della loro casa.



"Gli oggetti venduti provenienti dai Centri di Villa Balli e La Ginestra – osserva Lucia Succi, presidente dell’associazione Senza Barriere onlus - erano manufatti in legno, in ceramica, mosaici di varia grandezza e tutti, più o meno, inerenti al Natale. Chi ha visitato la mostra si è prodigato in elogi a questi lavori, esaltandone la bellezza e l'accuratezza con cui sono stati fatti e complimentandosi con i ragazzi ed i loro operatori. Come Associazione vogliamo ringraziare, in modo particolare, chi ci ha concesso la stanza e tutti i cittadini che in gran numero sono venuti ad acquistare gli oggetti per i loro regali di Natale. Abbiamo sentito molto la vicinanza di tutti e di questo siamo felici e riconoscenti".



“Siamo veramente soddisfatti - osserva l’Assessore alle Politiche Sociali, Alessandro Tafi – del successo della mostra-mercato, che nonostante la pandemia ha riconfermato ancora una volta la sensibilità e il buon cuore della popolazione, unitamente a un sincero apprezzamento nei confronti del lavoro svolto dai nostri ragazzi. Desidero pertanto ringraziare gli operatori di Villa Balli e de La Ginestra, i genitori dell’associazione Senza Barriere onlus e il Circolo Il Progresso, proprietario dello spazio dove si è tenuta la mostra-mercato, la cui ubicazione in pieno centro ha indubbiamente contribuito al successo dell’iniziativa”.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa