Un dragone alla stazione di Empoli: nuovo murales con "Muri Liberi"

È il caso di dire che a Empoli, in questi giorni, i murales spuntano come funghi. Autorizzati o no, di protesta o secondo progetti ben definiti, nuovi colori campeggiano in città. Già da prima del murales 'no Keu' di Avane apparso nelle ultime ore (qui la notizia), nel sottopasso della stazione ferroviaria ha preso forma il progetto "Empoli Oltre i Muri", autorizzato dall'amministrazione comunale.

Il Comune ha infatti messo a disposizione negli ultimi mesi alcuni "Muri Liberi" dislocati in varie zone, alle esperte mani dei writers affinché spazi vuoti diventino tele per future opere d'arte fruibili da tutti i cittadini. La prima di queste opere è appunto stata realizzata nel sottopasso della stazione dagli artisti Daniele Mariti e Forma.

Un lungo dragone in stile cinese, colorato di azzurro e rosa, corre a bordo di uno skate lungo il muro del sottopassaggio, seguendo la sua curva naturale. A seguirlo delle piccole meduse su sfondo giallo, disegnate in movimento con un grande cervello in testa e una lampadina accesa sulla coda.

Sono tanti altri i muri che gli artisti, collettivi, associazioni e scuole possono richiedere: Qui la mappa. Oltre al sottopasso, già portato a compimento in via dei Cappuccini, sono in via di assegnazione i muri del ponte pedonale al lato di Viale Petrarca e quello che costeggia la scuola dell'Infanzia a Fontanella, in via Senese Romana. Per conoscere gli altri disponibili e presentare richiesta basta cliccare sulla mappa e consultare la pagina dedicata del Comune.

Margherita Cecchin