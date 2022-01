Strisce pedonali rialzate in 4 vie di Castelfranco per la sicurezza stradale

Tra pochi giorni partiranno gli “interventi di moderazione del traffico atto a favorire la coesistenza in sicurezza della mobilità veicolare con quella ciclabile sull’intersezione tra Via Banchini e Via F.lli Cervi nel Capoluogo”. Un’opera importante, attesa da tempo dai residenti della zona, a causa della elevata velocità dei mezzi e dei numerosi incidenti che periodicamente si verificano su quell'incrocio.

Gli interventi, di un importo complessivo di 37.500 euro, sono stati co-finanziati dalla Regione Toscana per 30.000 euro (pari all'80% del totale) a valere sul “Bando regionale per la mobilità sostenibile” mentre la restante parte è a carico del Comune.

I lavori sono stati affidati negli ultimi mesi ed adesso sono pronti a partire. A tal fine, la polizia municipale ha emesso un’ordinanza di modifica del traffico valevole fino al 14.01.2022 dalle ore 08.00 alle ore 17:00 che prevede l’ istituzione del restringimento di careggiata e regolamentazione della circolazione stradale a senso unico alternato a mezzo movieri o a mezzo semafori in Via F.lli Cervi, in Via Banchini e in Via Camerini nelle parti appositamente delimitate dalla prescritta segnaletica stradale, secondo lo stato di avanzamento degli interventi in questione.

L’intervento prevede la messa in sicurezza dell’incrocio attraverso la realizzazione di quattro attraversamenti pedonali rialzati rispettivamente su via Banchini, via F.lli Cerci e via Camerini in modo da diminuire la velocità dei veicoli e aumentare la sicurezza di pedoni e persone in bicicletta che si trovano ad attraversare quel tratto. Saranno pertanto realizzati dei dossi stradali in conglomerato bituminoso e l’intervento sarà poi completato dall’esecuzione di segnaletica nonché da appositi segnalatori luminosi a led. Verranno infine sistemate le pavimentazioni deteriorate dei percorsi ciclo-pedonali intorno all’intersezione.

“Questo intervento si inserisce in un più ampio programma di azioni per la sicurezza stradale, ciclabile e pedonale in ambito urbano promosse dall'Amministrazione Comunale – commenta il sindaco Gabriele Toti. Si veda ad esempio la scelta di rendere a senso unico via dello Stadio con evidenti risultati nonché la realizzazione in corso della rotatoria sull’incrocio dei grattacieli in via Francesca Nord, oppure l'installazione di attraversamenti pedonali luminosi su Viale Italia. Questa è la direzione che vogliamo seguire, proseguendo interventi finalizzati al miglioramento della sicurezza viaria. Molte zone sono state oggetto di interventi coordinati tra loro dopo aver raccolto le segnalazioni e le esigenze dei cittadini e commercianti Penso ad esempio agli impianti luminosi per l’attraversamento pedonale installati su via Francesca Sud, una zona sulla quale è necessario compiere ulteriori interventi per mettere in sicurezza il passaggio pedonale dei nostri ragazzi specialmente durante le ore di entrata e uscita dal plesso scolastico Leonardo Da Vinci”.