Teatri di Siena, biglietto a 5 euro per gli studenti universitari

I Teatri di Siena desiderano avvicinarsi al pubblico più giovane, in particolare ai molti studenti residenti nella nostra città.

Per questo, già da gennaio 2022, sarà sufficiente esibire alla biglietteria del Teatro dei Rinnovati il badge universitario, la carta dello studente oppure la card "Studente della Toscana" per entrare a teatro e godersi gli spettacoli con prezzi ridotti. Gli studenti di ogni ordine e grado e degli Atenei che insistono sul territorio, Unisi e Unistrasi, avranno così diritto a una tariffa agevolata.

Basterà dimostrare di essere uno studente per poter assistere agli spettacoli di prosa e danza della stagione teatrale con una tariffa su misura. Il biglietto costerà 5 euro: un prezzo accessibile, pensato per coinvolgere i più giovani all'interno della vita culturale senese. Questa tariffa su misura vale per ogni tipo di formula scelta. Sarà valida quindi per gli spettacoli di danza e di prosa e per i posti in platea, nei palchi laterali e centrali.

Per garantire la salute e il benessere di tutti gli spettatori, ricordiamo in questa sede le nuove norme per accedere a teatro. In base all’ultimo decreto legge in materia di norme anticovid, l’accesso agli spettacoli è consentito solo con Green Pass rafforzato e mascherina di tipo Ffp2. Questo permette di garantire la sicurezza di chi assiste agli spettacoli e di chi dà il meglio di sé sul palco - o dietro di esso.

Fonte: Comune di Siena - Ufficio stampa