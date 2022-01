Vandalizzate di nuovo le fioriere sulla passerella a Fornacette: "Resteranno vuote"

Il passaggio pedonale sul Canale Emissario a Fornacette è adornato da belle fioriere curate negli anni, secondo il progetto realizzato in collaborazione con l'Amministrazione Comunale, dapprima dai ragazzi che facevano parte dell'iniziativa “H-Verde” e oggi dai ragazzi dei laboratori diurni, persone diversamente abili del territorio coinvolte in un percorso di crescita e formazione presso la Misericordia di Fornacette.

Come purtroppo è accaduto anche in passato, poco tempo fa i fiori sono stati strappati e alcuni vasi saccheggiati o gettati nel Canale.

Gesti non solo ingiustificabili, ma che fanno male, letteralmente male, soprattutto ai ragazzi dei laboratori diurni che vedono andare perduto il loro lavoro e che soffrono di questa noncuranza. Quella dello scorso novembre è stata la prima uscita dopo la lunga sospensione dovuta all'emergenza sanitaria; i fiori posizionati sulla passerella, simbolo di rinascita, rappresentano il frutto del loro impegno e della loro dedizione, valori gratuitamente donati a tutta la nostra comunità ma che evidentemente qualcuno non riesce a comprendere e apprezzare.

Adesso, anche per non dare ulteriori dispiaceri ai ragazzi, la Misericordia ha deciso di interrompere il progetto: non ci saranno più fioriere ad abbellire il passaggio pedonale. Resterà la ferita nel cuore di qualche ragazzo e una cicatrice ben visibile nel cuore di Fornacette. Lungo la passerella rimarranno supporti di ferro vuoti a ricordare un'occasione mancata a causa dell'inciviltà di qualcuno che con i suoi atti deprecabili o le sue bravate ha recato danno a tutta la nostra comunità.

Fonte: Comune di Calcinaia - Ufficio stampa