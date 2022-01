Viabilità Certaldo, Masini (FdI): "Prima 429 e ponte sull'Elsa, poi traffico interno"

“Dopo anni, dopo l'ennesima chiusura di un tratto della nuova 429, torniamo a ripeterci - interviene Lucia Masini, portavoce Fdi della Valdelsa - Servono un crono programma e una programmazione tecnico economica seria, extraurbana e urbana.

Oltre il taglio del nastro di certe opere, caro alla politica che da sempre amministra i nostri territori, abbiamo bisogno di altro. Serve una buona programmazione tecnico economica delle nostre infrastrutture e non di meno di un cronoprogramma serio al fine di arrecare meno disagi e minori danni ai cittadini. Le difficoltà di interagire fra enti ai vari livelli (comuni, provincia città metropolitana, regione) fra l’altro da sempre amministrati dallo stesso colore politico, non sono più giustificazioni spendibili.

Da decenni siamo in attesa del completamento della SS 429, la politica scelse di dividere l’opera in 6 lotti anziché uno e ancora attendiamo di vedere il cantiere di quello fra Castelfiorentino e Certaldo. Stiamo ancora aspettando il completamento di una strada nata con un progetto già vecchio che da tempo sta mostrando diversi problemi. Con l’ultimo evento occorso viene anche da chiedersi se sia stata o meno programmata una verifica dei famosi giunti.

Il 1 giugno del 2012 venne inaugurato il lotto fra Certaldo e Poggibonsi e una settimana dopo venne inaugurato il tratto di poche decine di metri della ztl nel centro di Certaldo (chiusura Borgo Garibaldi). A seguire ci hanno ripetuto che la diminuzione del traffico pesante era avvenuta proprio grazie a quella ztl mentre nella realtà fu conseguenza logica e prevedibile del divieto di transito per il centro ai mezzi pesanti che potevano usufruire del tratto inaugurato una settimana prima della strada di penetrazione urbana. Nel frattempo le attività economiche presenti nel borgo se non hanno chiuso hanno traslocato, con buona pace di quello che doveva diventare il “salotto buono” di Certaldo.

Da tempo immemorabile chi vive e lavora in Valdelsa sente parlare anche del raddoppio del ponte sull’Elsa che se non fosse stato per qualche sollecito delle opposizioni sarebbe ancora “fermo al palo” invece di recente il tema è tornato di attualità Una cosa è certa, agli amministratori locali piacciono molto le rotatorie tanto che ne abbiamo viste pure alcune “fatte e rifatte” con i soldi dei cittadini ma non sono la panacea per la risoluzione dei problemi del traffico pesante e veicolare delle nostre zone né la prioprità.

Non è nostra intenzione rinvangare il passato per mera polemica ma per comprendere ciò che serve al futuro è necessario fare qualche premessa e pure qualche domanda Da anni si sente parlare a Certaldo della modifica alla viabilità urbana. Un primo “assaggio” del PUMS (piano mobilità sostenibile) avvenne già nella seconda legislatura Campinoti con la realizzazione delle c.d. “gincane” e a seguire anche l’attuale primo cittadino ha contribuito con l’iNstallazione di fioriere lungo la via Roma e modifiche varie ma ciò che ci preoccupa sono le previsioni di quest’ultimo che per caratteristiche e tempistica rischiano di impattare negativamente sul centro di Certaldo. “

“Invitiamo il Sindaco di Certaldo a soprassedere da ulteriori chiusure o deviazioni del traffico veicolare cittadino - continua Masini - A nostro avviso serve per prima cosa arrivare al completamento definitivo della SS429; a ruota urge ampliare il ponte sull’Elsa e ottenere una adeguata portata dello stesso e solo dopo realizzare un altro rondò ed in ultimo, eventualmente, mettere mano a modifiche ulteriori alla viabilità urbana. Diversamente, se oltre alle carenze infrastrutturali manifestatesi in questi giorni con la chiusura di un tratto della 429, a incidenti di varia natura, a potenziali chiusure dei sottopassaggi per eventi atmosferici non rari, avremo buona parte del traffico veicolare cittadino che andrà a sommarsi a quello pesante con il prevedibile e conseguente congestionamento della viabilità disponibile con ulteriori e maggiori disagi per i cittadini.”

Intanto il consigliere metropolitano di Fratelli d’Italia-Centrodestra per il cambiamento Claudio Gemelli annuncia a breve la convocazione di una commissione di garanzia e controllo in città metropolitana per conoscere lo stato dell'arte ed approfondire tempi e problemi sulla 429.

Fonte: Fdi Empolese Valdelsa