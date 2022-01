Auto bloccate nel rio straripato nelle campagne di San Miniato

Le forti piogge delle ultime ore hanno causato problemi nelle campagne di San Miniato.

Ci sono alcune criticità legate a tracimazioni del Rio Enzi, spiega il sindaco di San Miniato Simone Giglioli.

Sul posto Protezione civile della Misericordia di San Miniato per alcune auto che sono finite in acqua. Le operazioni di salvataggio sono in mano ai vigili del fuoco. Non ci sarebbero gravi problemi ma alcuni veicoli sono finiti bloccati nell'acqua.

"Stiamo chiudendo via Serra (la strada che da La Serra va a La Borghigiana) -spiegano dal Comune -, inoltre altra zona critica sempre per il Rio Enzi è a Marzana, all’incrocio con tra via Enzi, via Cafaggio e via San Quintino e abbiamo chiuso le strade che vanno verso Collebrunacchi. Sul posto le squadre della Protezione Civile, naturalmente appena la situazione sarà migliore riapriremo la viabilità".

Controlli in loco anche da Vab e Croce Rossa di Ponte a Egola.