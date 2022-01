Contributi per l'affitto, pubblicata graduatoria a Pistoia

Il Comune ha approvato la graduatoria definitiva del bando per l’assegnazione dei contributi ad integrazione del canone di locazione per l’anno 2021. La graduatoria è composta da due allegati:

· elenco delle domande ammesse per un numero pari a 519 che necessitano di integrazioni per l’erogazione del contributo (allegato A);

· elenco delle domande escluse per un numero pari a 77 (allegato B);

Ogni richiedente può individuare la propria pratica, i documenti necessari o la causa di esclusione, attraverso il numero di protocollo assegnato alla domanda.

Ai fini dell’erogazione del contributo, i soggetti le cui domande sono ammesse, dovranno trasmettere, entro il 31 gennaio 2022, i documenti indicati per ciascuna pratica.

Successivamente al 31 gennaio 2022, i soggetti le cui domande sono ammesse nella graduatoria definitiva ma ancora prive della documentazione necessaria, non potranno beneficiare del contributo.

Pertanto dal 7 gennaio al 31 gennaio 2022 gli interessati sono tenuti a trasmettere ricevute e documenti indispensabili all’erogazione del contributo, unicamente attraverso lo Sportello Telematico Polifunzionale del Comune di Pistoia. L’accesso è riservato ai richiedenti muniti di SPID, oppure Carta di Identità Elettronica o Tessera Sanitaria attivata corredata di codice PIN.

Gli interessati in grado di trasmettere le integrazioni in autonomia ma non sono in possesso degli strumenti informatici (PC, scanner, lettore smartcard), possono recarsi presso la Biblioteca San Giorgio, in quanto sono disponibili, senza prenotazione, postazioni non assistite. L’accesso alla Biblioteca San Giorgio è consentito solo con Green pass (da lunedì 10 gennaio si può entrare solo con Green pass rafforzato).

Gli interessati che non siano in grado di trasmettere i documenti richiesti, possono rivolgersi all'unità operativa Servizi per l’abitare di via Capitini n. 7 dove sono allestiti due sportelli di assistenza. L’accesso agli sportelli è consentito ai richiedenti muniti di SPID oppure di tessera sanitaria attivata corredata di PIN, previo appuntamento da prenotare presso l’unità operativa Politiche di Inclusione Sociale del Comune di Pistoia, in via Capitini n. 7, tel. 0573.371400 oppure online al link https://www.timify.com/it-it/profile/appuntamentisociale/?v=4