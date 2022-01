Da Siaf una calza per i bambini in quarantena nel Fiorentino

La befana arriva anche ai bambini in quarantena negli alberghi sanitari del territorio fiorentino. È l’iniziativa pensata da Siaf spa - società di ristorazione collettiva mista pubblico-privata che offre servizi di ristorazione ad aziende, ospedali e istituti scolastici – per l’Epifania 2022.

Insieme al pasto del giorno dell’Epifania, tutti i bambini presenti all’interno degli alberghi sanitari del territorio riceveranno infatti una calza contenente caramelle, cioccolatini, noccioline, fiocchi d’avena, dei piccoli giochi in legno e un kit per realizzare omini di pasta.

Un pensiero speciale, che arriva in un momento delicato a causa dell’aumento dei contagi da Covid 19 e che porta con sé un doppio significato: se da una parte le calze andranno a portare un po’ di gioia ai bambini che si trovano temporaneamente ricoverati negli alberghi sanitari di Firenze e dintorni, dall’altra SIAF ha pensato – per questa iniziativa – di non scegliere a caso i doni da consegnare. Il ricavato delle calze, acquistate da Siaf per essere donate ai bambini, viene infatti devoluto alle missioni di Operazione Mato Grosso, che è presente con oltre 40 comunità in Perù, Ecuador, Brasile, Bolivia.

Fonte: Ufficio Stampa