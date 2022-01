Nuove modalità per effettuare i tamponi rapidi presso la Farmacia Nuova Valorosi di Empoli. Dal 1 gennaio per fare un tampone occorre prenotarsi sul sito www.farmacianuovavalorosi.it: non sarà quindi più possibile recarsi in farmacia senza prenotazione.

I tamponi vengono effettuati tutti i giorni dal lunedi al venerdi escluso quindi sabato e domenica.