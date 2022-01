Formare professionisti per dispositivi medici, nuovo master UniFi

Fornire conoscenze specifiche sul quadro regolatorio in materia di dispositivi medici e dispositivi medici per diagnostica in vitro. È l’obiettivo della prima edizione del master di secondo livello in “Progettazione e certificazione Dispositivi Medici”, promosso dal Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione e coordinato da Leonardo Bocchi, docente di Bioingegneria elettronica e informatica.

Il percorso consente di acquisire le basi teoriche e pratiche per la costituzione e l’aggiornamento del fascicolo tecnico di un dispositivo medico o dispositivo medico diagnostico in vitro e per la valutazione della conformità alla normativa europea di settore.

Il master si propone di formare figure professionali che possono collocarsi sia nelle aziende che producono e forniscono i dispositivi, sia negli enti che operano nell’ambito della valutazione e certificazione.

“Il Master punta a fornire un quadro completo dei vari aspetti che interessano il processo di certificazione – spiega Leonardo Bocchi (foto in allegato) - e in questo risiede il suo tratto più specifico. Durante le lezioni saranno affrontate le problematiche relative alle differenti tipologie di dispositivi che possono essere di varia natura. Ci sarà spazio anche per trattare argomenti di carattere giuridico e legale, così come avremo modo in aula di approfondire le differenze tra diagnostica in vitro e dispositivi applicati al paziente”.

Le attività didattiche, con durata annuale, prenderanno il via nel prossimo febbraio. Sono previsti interventi di esperti aziendali su aspetti specifici e una parte pratica, svolta direttamente presso alcune aziende, in cui sarà possibile affrontare il processo di certificazione all'interno di casi reali.

I posti disponibili sono venti e le domande di ammissione devono essere presentate entro il 14 gennaio

Fonte: Università di Firenze - ufficio stampa