Formazione IeFP in Toscana, 17 corsi su 24 attribuiti a Staf

Sono iniziate ieri, martedì 4 gennaio 2022, le preiscrizioni sul portale “Scuola in Chiaro” del Miur rivolte ai ragazzi della terza media i quali sono chiamati, assieme alle loro famiglie, a scegliere come proseguire gli studi. Anche per il 2022/23 la Regione Toscana ha scelto di puntare con forza sulla formazione triennale IeFP, acronimo di Istruzione e Formazione Professionale, che viene erogata con finanziamento pubblico dalle agenzie formative accreditate. A questa nuova chiamata ha risposto presente l'associazione STAF Toscana, syndacation delle principali agenzie formative del panorama regionale, la quale rappresenta le istanze di 23 soggetti distribuiti su tutte le province. Ben 17 progetti formativi sui 24 finanziati dalla Regione Toscana tramite il programma “Giovanisì” sono stati attribuiti ad agenzie collegate a STAF Toscana, segnale che testimonia l'impegno e la presenza dei soci aderenti in un percorso – quello della formazione IeFP – che sta iniziando a farsi conoscere ma ancora non è sempre così evidente durante le azioni che vengono intraprese per l'orientamento scolastico.

«Questo risultato – commenta il presidente di STAF Toscana, Marco Guastini – testimonia, oltre alla forte rappresentatività della nostra associazione, l’alto livello di professionalità raggiunto dalle agenzie associate che gestiscono ad oggi oltre i due terzi dell’offerta formativa IeFP della Regione Toscana. Ora inizia il vero e proprio lavoro sul campo, con l’obiettivo di comunicare ai giovani l’importanza di questa offerta formativa: ricordiamo quindi che fino al 28 gennaio è possibile, per i ragazzi in uscita dalla terza media, iscriversi ai corsi che sono stati finanziati sul portale del MIUR www.istruzione.it/iscrizionionline».

Il vantaggio dei corsi triennali IeFP è che offrono la possibilità, tramite molte ore di pratica e stage aziendali, di apprendere facilmente un mestiere in settori in cui viene rilevata una particolare richiesta di nuove professionalità. Lo studente, una volta superato l'esame finale del triennio, può spendere la propria qualifica sul mercato del lavoro, iscriversi a un IeFP di quarta annualità per ottenere un diploma professionale o prendere il cammino della scuola superiore tradizionale, partendo dalla classe quarta.

Questi i corsi attivati e gestiti dalla syndacation di STAF Toscana. Tre sono su Firenze: “Figo 3” (operatore grafico, Formatica), “Cultura Lavoro Territorio” (operatore ai servizi di vendita, La Base Scarl), “Agr.I.For.Chianti 4.0” (operatore agricolo, ChiantiForm), a cui si aggiunge su Empoli “Cal.F.” (operatore delle calzature, Forium). A Prato sono attivi “Ossa3” (operatore del benessere – acconciatore, Formatica) e “Organizer” (Operatore ai servizi di impresa, Formetica), a Grosseto Aforisma propone invece la quarta edizione di “Opera” (operatore del benessere – acconciatore). Due le proposte su Livorno: “Logos 2.0” (operatore dei sistemi e dei servizi logistici, Formatica) e “Operatore della ristorazione” (Centro Italiano Opere Femminili Salesiani Toscana). A Lucca Per-Corso offre i corsi “Accademia SalaBar2022” (Operatore della ristorazione - Allestimento sala e somministrazione piatti e bevande) e “Accademia Acconciatori 2022” (operatore del benessere – acconciatore), restando sul territorio provinciale a Viareggio si apprende il mestiere di operatore del montaggio e della manutenzione delle imbarcazioni da diporto con “Craft” (agenzia Formetica). Chiudono il quadro Pescia (Pistoia) con “Diva 2” (operatore del benessere – acconciatore, Formatica), Poggibonsi (Siena) con “Dante” (operatore del benessere – acconciatore, D&D Santini Education Srl) e “Smart Seller edizione II” (operatore ai servizi di vendita, Copernico Scarl), Pisa con “Edilizia Sostenibile” (operatore edile, Aforisma) e Santa Croce sull'Arno (Pisa) con “E.A. 2” (operatore del benessere - erogazione dei servizi di trattamento estetico, Forium).

Fonte: Ufficio Stampa