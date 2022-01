Fotomontaggio sul sindaco di Pontedera, lui ironizza: "Se avessi tenuto anche la maglia avrei scongiurato il raffreddore"

Un meme, un fotomontaggio in questo caso, per ironizzare della foto con la quale il sindaco di Pontedera Matteo Franconi, al momento positivo al Covid, aveva annunciato pochi giorni prima la terza dose. È apparso singolare il fatto che Franconi si fosse messo quasi a torso nudo per la puntura d'ago, senza però abbandonare l'immancabile foulard che indossa in ogni stagione per proteggere il collo.

Il primo cittadino della Valdera ha ironizzato invitando comunque alla responsabilità: "Pubblico questo meme per estrarre dalla leggerezza ironica di un sorriso un messaggio importante per affrontare questa nuova ondata di contagi. Vacciniamoci con o senza sciarpa. La dose di richiamo è fondamentale e importante a prescindere. Facciamolo per proteggere noi ed i nostri affetti. Facciamolo per consentire agli ospedali di prendersi cura di chi non può difendersi ed è più fragile. Affidiamoci alla serietà della scienza per poter continuare a sorridere alla normalità che vogliamo e dobbiamo riprenderci. Pontedera è una città straordinaria perchè riesce, anche attraverso la goliardia, a tirare fuori il meglio di sé nei momenti difficili. Con la terza dose, se oltre alla sciarpa avessi tenuto anche la maglia, forse avrei scongiurato anche il raffreddore".