Il silenzio e il dolore per i funerali di Leonardo Guatteri a Montespertoli

Un dolore composto e un silenzio mai udito nelle pause commosse: questi due delle sensazioni più forti avvertite ai funerali di Leonardo Guatteri, il 37enne rimasto vittima del tragico incidente a inizio 2022 a Martignana di Montespertoli. Gli affetti più cari della sua famiglia e gli amici si sono ritrovati nella Chiesa di Sant'Andrea nel borgo storico per dare l'ultimo saluto. La cerimonia è stata officiata da don Carlo Ballerini questa mattina, il quale ha avuto l'onere di dare un senso alla scomparsa improvvisa avvenuta nel tardo pomeriggio del 2 gennaio scorso.

"Io non posso consolare una madre e un padre - ha spiegato il parroco durante l'omelia - ma Gesù trionfa anche sulla morte".

In tanti hanno partecipato alla cerimonia, tenutasi con le dovute precauzioni per il distanziamento e le mascherine. Sono accorsi sia da Montespertoli che da Scandicci, dove era originario Guatteri e dove il geometra aveva frequentato le scuole. Presente anche una delegazione dei parà. Un addio semplice ma carico di emozioni, per una scomparsa inattesa: Leonardo era nel fiore degli anni e una strada pericolosa, fatta tante volte, è stata l'ultima percorsa quella sera.

Nel frattempo le indagini vanno avanti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente fatale. La polizia municipale dell'Unione dei Comuni questa mattina ha diramato una nota chiedendo a chi avesse visto il fatto o fosse presente negli istanti successivi al fatto di farsi avanti.