Gli spostano l'auto, li colpisce e li minaccia: denunciato

Un 43enne è stato denunciato dopo una lite a Pisa in zona San Giusto. L'uomo se l'era presa con degli operai di una ditta di traslochi, che avevano spostato a mano la sua auto, in quanto ostacolava il transito per il camion del trasloco. Il 43enne ha aggredito fisicamente un operaio colpendolo alla gamba. In seguito ha tirato fuori un trincetto e ha minacciato gli altri, in più ha danneggiato i fanali del camion con dei calci. La polizia è intervenuta per riportare la calma e denunciare l'aggressore. Il trincetto è stato sequestrato.