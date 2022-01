Muore dopo la lite stradale a Certaldo, indagato ai domiciliari

Si trova agli arresti domiciliari l'uomo accusato di aver colpito con un pugno al volto, dopo un incidente stradale, Graziano Lotti deceduto in ospedale otto giorni dopo. Prima lo scontro tra i due mezzi, senza feriti, avvenuto nel centro di Certaldo lo scorso 18 dicembre. Poi l'arrivo dell'uomo, un 45enne del luogo padre di un ragazzo coinvolto nell'incidente, che avrebbe sferrato il colpo al 56enne Lotti.

Gli arresti domiciliari sono scattati questo pomeriggio, mercoledì 5 gennaio 2022, a seguito delle indagini. I carabinieri di Certaldo hanno dato esecuzione all'ordinanza emessa dal Tribunale di Firenze su richiesta della Procura della Repubblica del capoluogo toscano nei confronti dell'uomo, per i reati di omicidio preterintenzionale e omissione di soccorso.

Le indagini, partite subito dopo i fatti, si sono mosse tramite più elementi come testimonianze di persone informate sui fatti e le riprese dei sistemi di videosorveglianza presente in zona. Da quanto emerso il 45enne è ritenuto responsabile di aver colpito Lotti, prima trasportato d'urgenza al pronto soccorso di Empoli e deceduto in seguito all'ospedale Careggi di Firenze per le ferite riportate. Al momento, nella fase delle indagini preliminari, l'indagato rimarrà in regime di arresti domiciliari presso la propria abitazione.