È iniziato l'invio degli sms ai 64mila positivi toscani non ancora tracciati, così come annunciato ieri dalla Regione. Così, Andrea Belardinelli, direttore del settore sanità digitale della Regione Toscana: "Abbiamo deciso di partire con invii scaglionati per non sovraccaricare il sistema, ma entro stasera, se non ci sono problemi, li avremo inviati tutti".