Pr e volto delle discoteche, è scomparso Mario Dini

La Valdera piange la scomparsa di Mariolino, al secolo Mario Dini. Animatore delle serate di Pontedera e dintorni, è scomparso a causa del Covid-19. Ne ha dato notizia la famiglia, con una nota pubblicata sul profilo Facebook di Dini, in cui ha aggiunto: "Non era vaccinato per motivi estranei alle motivazioni No Vax e Pro Vax, vi preghiamo di evitare illazioni".

Viveva a Vicarello, frazione di Collesalvetti, dove era nato e cresciuto e dove accudiva l'anziana madre. Chi ha frequentato il Vipera, poi il Boccaccio o anche l'Insomnia o le discoteche della costa livornese si ricorda di Mariolino. Era uno dei pr più famosi, in più si dilettava anche al piano bar. Per anni aveva lavorato alla Telecom ma era in pensione.

I funerali si terranno alle 11 di oggi, mercoledì 5 gennaio, al cimitero di Vicarello