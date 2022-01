Ortofrutticola Marradi, da Cgil solidarietà al sindaco Triberti

La Flai Cgil di Firenze, la Flai Cgil Toscana e la Cgil di Firenze esprimono piena solidarietà al sindaco di Marradi, Tommaso Triberti, rispetto agli "indegni attacchi ricevuti in merito alla vicenda dell’Ortofrutticola di Marradi".

"In un momento in cui è in discussione il futuro di 80 famiglie, ma in realtà di un’intera area montana, Torselli (Fdi) e Tozzi (Lega), il primo nemmeno esprimendo solidarietà alle lavoratrici e i lavoratori di Marradi, si trincerano dietro due comunicati stampa pensando di strumentalizzare la vertenza aperta al solo di fine di attaccare un avversario politico.

In un momento in cui le istituzioni hanno fatto immediatamente quadrato intorno alle lavoratrici e ai lavoratori dell’Ortofrutticola, ci saremmo aspettati dalla politica, tutta, lo stesso atteggiamento. E tutto l’arco politico delle Regione Toscana, ma anche nazionale, si è immediatamente attivato per respingere con forza la delocalizzazione annunciata, senza se e senza ma. Poi al quinto giorno dall’inizio dal presidio permanente, dopo che un’intera comunità si è mobilitata in maniera strabiliante, FdI e Lega pensano di addossare la colpa a Triberti.

Non ci interessa rispondere nel merito a quanto dichiarato da FdI e Lega: è palese che Torselli e Tozzi ignorano totalmente la storia della ‘Fabbrica dei Marroni’ e addossano alle istituzioni una scelta scellerata fatta da un’impresa di proprietà del fondo InvestIndustrial. A proposito di cultura imprenditoriale e di responsabilità sociale dell’impresa.

Li aspettiamo al presidio, gliela racconteranno direttamente le lavoratrici e i lavoratori, e perché no, magari lo stesso sindaco che, tutti i giorni, non nega nemmeno per un minuto il suo appoggio e il suo contributo ai sindacati, alle lavoratrici e lavoratori".

Fonte: Cgil Toscana e Firenze - Ufficio stampa