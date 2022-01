Pali interrati per proteggere gli alberi di viale IV Novembre a Empoli

Ultimo intervento appena realizzato per gli alberi di Viale IV Novembre, a Empoli.

Dopo la rimozione degli alberi che avevano riscontrato gravi problemi di stabilità, operazioni iniziate nello scorso luglio e terminate a settembre; dopo la realizzazione di aiuole intorno al tronco dei tigli ubicati sul lato delle case; dopo l’impianto dei nuovi alberi a sostituzioni di quelli ammalati; in questi giorni è stata ultimata l’installazione di protezioni attorno ai tronchi.

«Sia i nuovi parapedonali sistemati ai fianchi degli alberi, sia la realizzazione delle aiuole hanno un unico obiettivo – spiega l’assessore all’ambiente Massimo Marconcini – quello di migliorare le condizioni delle piante presenti.

Le aiuole permettono una maggiore areazione del terreno, oltre a aumentare la fertilità del suolo. I parapedonali di metallo sono una soluzione per dare agli alberi protezione dalle attività che si svolgono attorno. È stata dunque prima eliminata una ‘corona’ di asfalto di 1.5 mt per 1.5 mt, ampliando così lo spazio a disposizione della pianta. Adesso ci sono le protezioni da eventuali urti delle auto che vengono parcheggiate ai loro lati.

Uno dei motivi per cui alcuni tigli si sono ammalati è stato infatti anche la presenza di auto parcheggiate molto vicino ai tronchi, che a volte sono stati colpiti dagli stessi mezzi, e inoltre il peso del veicolo sulle radici ha aggravato la situazione. Le aiuole e i parapedonali distanzieranno le auto e renderanno il terreno più areato».

«La priorità per l’amministrazione era mettere in sicurezza il Viale e altre aree, poi con l'innesto di nuove alberature, per un numero pari a quello degli abbattimenti effettuati, sostituirli tutti. Lo abbiamo fatto, come annunciato. Adesso quest’intervento a protezione delle piante è l’ultima fase di questo percorso. Nel frattempo – aggiunge Marconcini – è andata avanti la manutenzione ordinaria con numerosi potature. Il nostro obiettivo è migliorare e aumentare il patrimonio arboreo cittadino.

E quando inizieremo col progetto Empoli Carbon Neutral, che porterà quasi due mila nuove piante in varie aree del territorio comunale, la cittadinanza percepirà nettamente questo cambiamento»..

Per quanto riguarda i nuovi parapedonali, ne sono stati installati 75, su quasi 40 alberi lato abitazioni di Viale IV Novembre, per un totale di circa 18.000 euro di intervento.