Pazienti Covid all'ospedale Meyer: sono 14 i bambini e ragazzi ricoverati. Nessuno è grave

Pazienti Covid anche all'ospedale Meyer di Firenze. Sarebbero 14 i pazienti positivi al Covid-19 ricoverati nell'ospedale pediatrico. Si tratta di bambini e ragazzi con età fino a 18 anni, ricoverati o dopo aver contratto il virus, oppure scoperti positivi quando erano già al Meyer per altre patologie. Dall'ospedale fanno sapere che nessuno di loro è in condizioni critiche. L'aumento dei contagi, così come in altri ospedali toscani, ha costretto ad ampliare l'area Covid, con contraccolpi sulla normale attività ospedaliera.